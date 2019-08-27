الاتحاد التونسي يعود لمرحلة ما قبل جيريس بمدرب وطني جديد

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه عَين المدرب الوطني “منذر الكبير” بعقد مدته ثلاثة أعوام قادمة في منصب المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج خلفًا للمدرب الفرنسي “آلان جيريس”.

واستعانت تونس بثلاثة أطر وطنية خلال عام 2018 لتدريب المنتخب الأول قبل آلان جيريس هم “نبيل معلول وفوزي البنزرتي وفريد بن بلقاسم”.

وقرر الاتحاد العودة للمدرب الوطني بعد إقالة آلان جيريس من منصبه بسبب توديع نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 على يد المنتخب السنغالي، قبل أن يخسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب النيجيري.

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وسيكشف الاتحاد التونسي في وقت لاحق عن أسماء معاوني “منذر الكبير” في الطاقم الفني خلال مؤتمر صحفي بعد غد الخميس في مقر الاتحاد بحضور المدرب.

وفازت تونس بكأس أمم أفريقيا مرة واحدة في تاريخها كان عام 2004 حين نظمت البطولة.

ويسعى الاتحاد التونسي للحفاظ على تواجد المنتخب في كأس العالم ببطولة 2022 المقرر لها على الأراضي القطرية، بعد أن تمكنت البلاد من الترشح إلى كأس العالم 2018 في روسيا.