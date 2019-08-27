اونلاين | يلا لايف Taktikora مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر| fel3arda تابع رابط مباراة الهلال والاتحاد مباشر hjmamortda

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تنطلق مساء اليوم الاثنين مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر من أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة، لحساب ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2018/2019، وستكون قمة الاتحاد والهلال واحدة من أهم مباريات اليوم ومواجهة سعودية خالصة وسط حضور جماهيري لمؤازرة الفريقيين.

سينقل رابط مباراة الاتحاد والهلال مباشر عبر موقع بي ان سبورت اتش دي 1 الذي يسعى دائماً لتقديم خدمة مميزة لزواره، كما سيتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات BeIN SPORTS القطرية، وتحديداً BeIN HD 1 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تأهل الموج الأزرق إلى دور الثمانية بعد أن حقق فوزاً هاماً على مواطنه الأهلي في الدور المنصرم من المسابقة، حيث فاز الهلال على الراقي ذهاباً وإياباً بحصيدة أربعة أهداف 3/4.

تشكيلة الهلال ضد الاتحاد ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ

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الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو

الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز

أما تشكيلة الاتحاد :»

حراسة المرمى: جروهي

الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفى، مروان دا كوستا، حمدان الشمراني

الوسط: كريم الأحمدي، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، عبد العزيز البيشى

الهجوم: هارون كمارا، الكساندر بريجوفيتش.