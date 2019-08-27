اونلاين | رابط «يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة بث مباشر| kora live رابط ماتش الاتحاد والهلال بلص الاسطورة| بث حي

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نقدم لكم الآن رابط مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، وذلك في إطار منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويستضيف مواجهة الكلاسيكو السعودي الكبير ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

رابط قناة BeIN SPORT HD 1 مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة

تنقل مباراة الهلال والاتحاد عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 1 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي، وتنطلق صافرة بداية قمة الاتحاد والهلال في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في دوري ابطال اسيا

ستكون قمة كلاسيكو الاتحاد والهلال اليوم واحدة من أهم مباريات كرة القدم الآسيوية، ويسعى كلا الفريقان للخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الذهاب، لوضع قدم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ولعب في نفس الدور فريق النصر أمام السد القطري، وفاز العالمي بنتيجة هدفين لهدف في مباراة مثيرة للغاية.

يلا شوت - كورة لايف: مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد

وصل الاتحاد إلى الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية بفوزه على فريق ذوب آهن أصفهان ذهاباً وإياباً بمجموع المبارتين 6/4، بينما تأهل الهلال لهذا الدور بعبوره للأهلي السعودي بحصيدة أهداف 4/3.

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ومن المتوقع أن يعتمد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال على التشكيل المُعتاد عليه منذ توليه مهمة تدريب الفريق، وستكون التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجانج هيون سوو، وأمير كردي.

الوسط: عبدالله عطيف، ومحمد كنو، وهتان باهبرى، وسيباستيان جيوفينكو، وأندريه كاريلو.

الهجوم: بافتيمبي غوميز.

الهلال يخوض مرانه النهائي استعدادا لملاقاة الاتحاد بدوري أبطال آسيا

من المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب والمقرر له يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود المسمى بـ”محيط الرعب”.