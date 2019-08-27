رياضة | شارابوفا تعلق على خسارتها الكبيرة أن سيرينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شارابوفا تعلق على خسارتها الكبيرة أن سيرينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا اقتناعها بأنها مازالت في مرحلة تعافي، وأكدت إيمانها بمهاراتها، وذلك عقب تعرضها لهزيمة كاسحة أمام الأمريكية سيرينا ويليامز "6-1 و6-1"، في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة.

صرحت شارابوفا في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: "أؤمن بمهاراتي، أعتقد أن أشخاص كثيريرن يستبعدونني، لاسيما عقب الهزيمة في الجولة الأولى".

وتابعت: "طالما أن الشخص الذي بداخلك لا يفكر هكذا، فالوضع سيكون على ما يرام".

وأبرزت الحسناء الروسية أن من بين أسباب هزيمتها الإرسال القوي للخصمة الأمريكية، وعدم خوضها مباريات كثيرة مؤخراً بسبب إصابتها في الكتف، الذي أجريت لها جراحة فيه قبل 4 أشهر، علاوة على مواجهة لاعبة بمستوى ويليامز في الدور الأول من البطولة.

وأضافت: "خسرت أشياء كثيرة بسبب كتفي وتعافيه، طريق طويل جداً، هناك مراحل يجب أن تمر بها لتصل أينما تريد الوصول".