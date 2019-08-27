رياضة | محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ومصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي ستقام غدا الأربعاء، ضمن دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويعاونه محمود ابو الرجال وسمير جمال، واحمد العدوى حكما رابعا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكما خامسا.

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد

ويدخل الزمالك بقيادة مدير فنى جديد بقيادة الصربي ميتشو بينما يدخل مصر المقاصة اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد أيضاً أحمد حسام ميدو.

وإختار أحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة قائمة ضمت :

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حراسة المرمى : أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو.

خط الدفاع : عصام صبحي - أحمد عبد العزيز "مودي" - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن.

خط الوسط : مصطفي شبيطه - صلاح ريكو – خالد أوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد إبراهيم - صلاح عاشور

خط الهجوم : أودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح أمين - عمرو مرعي.

ويذكر أن النادى الأهلى قد ودع بطولة كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد.

وكان الزمالك قد فاز على ديكاداها الصومالي بنصف دستة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا ليتأهل الفريق للدور التالي من البطولة بعد الفوز ذهابًا أيضَا بنتيجة 7-0 حيث اقيمت المباراتين على ستاد برج العرب بالإسكندرية بسبب صعوبة خوض المواجهة في الصومال والسفر إلى هناك وقدم الفريق الأبيض مستويات مميزة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء إستعدادًا لمواجهة مصر للمقاصة غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة كأس مصر، ويضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق اللمسات النهائية على التشكيل في ضوء مران اليوم والاستقرار على طريقة اللعب الأفضل.