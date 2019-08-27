رياضة | "جناح برازيلي" يشعل سوق الإنتقالات في السعودية.. والأهلي والهلال الأقرب لضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جناح برازيلي" يشعل سوق الإنتقالات في السعودية.. والأهلي والهلال الأقرب لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مستقبل اللاعب البرازيلي "ليوناردو دا سيلفا" غامض للغاية، خاصة بعدما أعلن اللاعب عن فسخ عقده مع ناديه الحالي الوحدة الإماراتي، ونشر صورة له وهو داخل مطار دبي وكتب عليها، بأنه في طريقه إلى المملكة العربية السعودية من أجل إنهاء بعض الأمور الشخصية على حد وصفه.

وقالت الصحف السعودية صباح اليوم، بأن اللاعب البرازيلي قد وصل للمملكة بالفعل، وذلك من أجل التفاوض مع إحدى الأندية السعودية تمهيدًا لعودته من جديد إلى دوري المحترفين السعودي، بعدما كانت للاعب تجربة سابقة مع نادي أهلي جدة في السنوات الأخيرة.

وبحسب ما كشفت عنه الصحف في المملكة، فإن هناك عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع ليوناردو دا سيلفا البالغ من العمر 27 عام، مؤكدة بأن نادي الهلال السعودي هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، خاصة بعدما تواصل مع ممثلى اللاعب وأتفقوا على كافة بنود العقد.

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ولكن في اللحظات الأخيرة، ظهرت بوادر عن دخول نادي أهلي جدة في الخط، وأجرى مفاوضات مع اللاعب والذي تربطه علاقة جيدة مع مسؤولي النادي ومع جماهير الراقي، حيث مثل اللاعب البرازيلي، نادي أهلي جدة من قبل، وتحديدًا في موسم 2017-2018.

وأصبحت الساعات المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب البرازيلي، ولكن بحسب التقارير الإعلامية، فإن الصراع قد إنحصر بين أهلي جدة من جهة وبين نادي الهلال من جهة أخرى، وذلك في الوقت الذي إبتعد فيه نادي النصر تمامًا من الصورة.

الجدير بالذكر، بأن الجناح البرزيلي "ليوناردو دا سيلفا" قد أنتقل إلى صفوف نادي الوحدة الإماراتي في بداية موسم 2018-2019، وشارك اللاعب في 20 مباراة في الدوري الإماراتي،وسجل خلالها 13 هدفًا، وهذا بجانب مشاركته مع نادي الوحدة في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ونجاحه في تصدر قائمة هدافي الفريق في البطولة، بعدما أحرز 9 أهداف خلال 6 لقاءات فقط مع النادي الإماراتي في البطولة.