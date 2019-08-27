رياضة | خاص - مدافع سموحة ينفي انتقاله لصفوف نادي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - مدافع سموحة ينفي انتقاله لصفوف نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمود منصور لاعب فريق سموحة، انضمامه لفريق نادي مصر، كما تردد خلال الساعات الأخيرة

وقال منصور لمراسل الخليج 365 الرياضي : لم اوقع لفريقنادي مصر كما يتردد، هذه شائعات غير صحيحة.

وكانت انباء قد ترددت خلال الساعات الاخيرة بتعاقد نادي مصر مع محمود منصور مدافع سموحة فى صفقة انتقال حر بعد قرار الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة حسام فى الاستغناء عن اللاعب .

Advertisements

من ناحية اخرى نجح مجلس إدارة نادي إف سي مصر، الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، في تدعم صفوف الفريق الأول، بالتعاقد مع اللاعب مؤمن إبراهيم، لاعب وسط فريق طلائع الجيش.

ويعد اللاعب من مواليد 1991، وإنضم لبتروجت، خلال فترة الإنتقالات الشتوية، على سبيل الإعاره.

ونجحت إدارة نادي مصر في الحصول مؤخراً على توقيع المدافع طه عادل لاعب مصر المقاصة، لمدة موسمين، والمهاجم البرازيلي إيجور، لدعم الجانب الهجومي بجانب ضم 11 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم عصام ثروت، عبد الرحمن جندية، اسلام صالح، مصطفى كالوشا، كليف، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، عمر حبشي، صلاح أحمد أوتاكا، ومحمد جبر، وأبو النصر حلمي.