رياضة | قبل انطلاقة الزمالك.. تاريخ مشاركات الأندية المصرية ببطولة العالم لليد وأبرز الإنجازات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل انطلاقة الزمالك.. تاريخ مشاركات الأندية المصرية ببطولة العالم لليد وأبرز الإنجازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الزمالك (بطل إفريقيا) لخوض أولي مبارياته في النسخة الثالثة عشر من بطولة العالم لأندية كرة اليد للرجال، والتي انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة "الدمام" بالمملكة العربية السعودية وتستمر حتي 31 من الشهر الجاري بمشاركة 10 أندية.

والأندية المشاركة بالبطولة هي: برشلونة الإسباني - الوحدة السعودي - فاردار المقدوني - الدحيل القطري – الزمالك- تاوباتي البرازيلي - نيويورك سيتي - سيدني الأسترالي - مضر السعودي - كيل الألماني.

ويبدأ الزمالك مشواره في بطولة العالم لأندية كرة اليد للرجال من الدور ربع النهائي، حيث يواجه فريق كييل الألماني والذي تأهل علي حساب فريق سيدني الاسترالي بالفوز عليه 41-27، وستقام المباراة غدًا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وفي حالة تأهل الزمالك لنصف النهائي يواجه الفائز من مواجهة فاردار المقدوني أمام (الفائز من مباراة مضر السعودي ونيويورك سيتي).

تاريخ مشاركات الأندية المصرية في بطولة العالم لليد:

شاركت الأندية المصرية في بطولة العالم لليد 5 مرات سابقة قبل النسخة الحالية من البطولة بواقع (3 مشاركات للزمالك – 2 مشاركتين للأهلي)، وكان أفضل إنجاز للمصريين حصول المارد الأحمر على "فضية" البطولة عام 2007:

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- 2007: أول مشاركة للأندية المصرية في بطولة العالم لكرة اليد في نسخة البطولة التي أقيمت بالقاهرة، ونجح الأهلي الوصول لنهائي البطولة لكن خسر اللقب أمام فريق ثيوداد ريال الإسباني بنتيجة 29-28 في المباراة التي أقيمت في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

- 2010: شهدت المشاركة الثانية للأندية المصرية في بطولة العالم لكرة اليد، وهذه المرة كان فريق الزمالك، واستطاع تحقيق المركز الثالث بالبطولة التي أقيمت في قطر، وذلك بعدما تغلب علي فريق السد اللبناني بنتيجة 33 – 22.

- 2011: شارك الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه في نسخة البطولة التي أقيمت بالعاصمة القطرية "الدوحة"، واستطاع الفارس الأبيض الحصول على المركز الرابع، بعد الخسارة أمام فريق السد اللبناني بنتيجة 28 – 23.

- 2012: سجل الزمالك المشاركة رقم 3 في تاريخه ببطولة العالم لكرة اليد في النسخة التي أقيمت بـ"قطر"، ونجح الزمالك في الحصول على المركز الرابع مجددًا، وذلك بعدما خسر أمام فريق السد القطري بنتيجة 32 -26، وتوج فريق أتليتكو مدريد بلقب هذه النسخة.

- 2015: آخر مشاركة للأندية المصرية في بطولة العالم للأندية لكرة اليد كانت مشاركة الأهلي في النسخة التي أقيمت في "قطر"، وخسر المارد الأحمر أولي مبارياته بالبطولة أمام برشلونة 20 – 16، لينتقل للعب علي المراكز من الخامس إلي الثامن، وتغلب علي الإفريقي التونسي 20-17، ثم فاز علي تاوباتي البرازيلي بنتيجة 28 – 24، ليحصد المركز الخامس بالبطولة.

- لم تشارك الأندية المصرية في نسختي بطولة العالم عامي 2017، 2018 نظرًا لقطع العلاقات مع دولة قطر التي استضافت النسختين.