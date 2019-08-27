رياضة | خاص| علاء عبد العال يرد.. هل يعود للداخلية حال عودتهم للدوري الممتاز؟!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| علاء عبد العال يرد.. هل يعود للداخلية حال عودتهم للدوري الممتاز؟! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علاء عبد العال المدير الفني السابق لأندية الداخلية وانبي والشرقيه، انه لن يعود مره أخرى للفريق الشرطي تحت أي ظرف من الظروف

وقال علاء عبد العال في تصريحات خاصة للفجر الرياضي : لن اعود للداخلية حتى وان عاد الفريق للدوري الممتاز، هذا أمر منتهي وسوف أعتذر اذا طلبوا مني العودة.

هذا وأعلن نادي الداخلية الحصول على حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعدم هبوطه مع ناديي بتروجت والنجوم واستمرارهم في الدوري موسم 2019/2020.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي إلغاء هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم، واستمراره في الدوري لتزداد الأمور صعوبة في الموسم الجديد.

وقرر مندوبو الداخلية وبتروجت والنجوم التواجد في اتحاد الكرة من أجل تعديل جدول الدوري للموسم الجديد.

واليكم تاريخ قرارات إلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز:

-موسم 1950 / 1951:

تذيل فريق الترام ترتيب الدوري المصري في موسم 1950/1951 برصيد 10 نقاط، لكن تم إلغاء هبوطه لدوري القسم الثاني، بسبب إلغاء المسابقة بالموسم التالي للاستعداد للمشاركة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية في "هلسنكي" عام 1952.

-موسم 1954 / 1955:

إلغاء الهبوط في موسم 1954/1955 جاء بعد أزمة حدثت بين ناديي الأهلي والترام، تسببت في إتخاذ إتحاد الكرة قرارًا بإلغاء بطولة الدوري الممتاز في هذا الموسم.

-موسم 1955 / 1956:

احتلت أندية الأوليمبي (16 نقطة)، والترام (13 نقطة)، والمنصورة (11 نقطة) المراكز الثلاث الأخيرة في جدول ترتيب الدوري موسم 1955/1956، ولكنها لم تهبط بسبب إلغاء الهبوط بهذا الموسم لصدور قرار بزيادة عدد فرق الدوري من 11 إلي 14 فريقًا.

-موسم 1956 / 1957:

كان مفترض هبوط فريق المنصورة بموسم 1956/1957 بعد خسارته أمام إتحاد السويس 4 – 1 في المباراة الحاسمة بدورة الهبوط، ولكن الفريق لم يهبط بسبب زيادة عدد الفرق في الموسم التالي إلى 16 فريقًا بدلًا من 14، وتقسيمهم إلى مجموعتين، وصعد وقتها فريقي السويس ومالية كفر الزيات.

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-موسم 1961 / 1962:

تقرر إلغاء الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز بموسم 1961/1962، بسبب صدور قرار بزيادة عدد الفرق في الموسم التالي لـ 24 فريقًا وتقسيمهم على مجموعتين.

-موسم 1971 / 1972:

لم تكتمل مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 1971/1972، بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلي والزمالك بعد اعتراض المارد الأحمر على ضربة جزاء أحرز منها الفريق الأبيض هدف، ليقرر بعدها إتحاد الكرة إلغاء الدوري وبالتالي إلغاء الهبوط بهذا الموسم.

-موسم 1973 / 1974:

تم إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في الجولة الخامسة بسبب إندلاع حرب أكتوبر المجيدة، وبالتالي لم يهبط أي فريق بهذا الموسم.

-موسم 1974 / 1975:

تذيلت أندية القناة، وبني سويف، والمنيا ترتيب الدوري المصري الممتاز، لكن صدر قرار بإلغاء الهبوط، وزيادة عدد الفرق المشاركة بالموسم التالي من 18 إلي 24 فريقًا وإقامة المسابقة بنظام المجموعتين.

-موسم 1978 / 1979:

تقرر إلغاء الهبوط في موسم 1978/1979، وذلك لزيادة عدد الفرق المشاركة بالمسابقة من 12 إلي 16 فريقًا بالموسم التالي.

-موسم 1989 / 1990:

تقرر إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز موسم 1989/1990، وذلك بسبب عدم إكتمال المسابقة هذا الموسم وإلغائها بعد الأسبوع الثانى عشر، بسبب طلب الكابتن محمود الجوهرى فترة اعداد طويلة للمنتخب الأول استعداد للمشاركة في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

-موسم 2010 / 2011:

كان من المقرر هبوط الإتحاد السكندري وسموحة والمقاولون العرب ولكن تقرر إلغاء الهبوط في موسم 2010–2011 بسبب أحداث ثورة 25 يناير ، لتستمر هذه الأندية في المسابقة للموسم التالي وليكون عدد فرق المسابقة 19 فريقاً.

-موسم 2011 / 2012:

لم يكتمل الدوري الممتاز في موسم 2011/2012 بسبب أحداث مذبحة بورسعيد بعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في 1 فبراير 2012، وتم إقامة الموسم التالي بنظام المجموعتين.

-موسم 2012 / 2013:

لم تكتمل مسابقة الدوري المصري الممتاز بهذا الموسم والذي أقيم بنظام المجموعتين، بسبب أحداث ثورة 30 يونيو2013، وأقيم الموسم التالي بمشاركة 22 فريقًا بنظام المجموعتين ايضًا ولكن تقرر هبوط 5 أندية.