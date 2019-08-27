رياضة | حقيقة اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة اقتراب بغداد بونجاح من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن دخول الأهلي في مفاوضات قوية مع الجزائري بغداد بونجاح لقيادة هجوم الأحمر في الموسم الجديد، بدلا من المغربي وليد أزارو والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء.

ونفى المصدر كل الأنباء التي تداولت هذا الخبر، مشيرا إلى أن اللاعب يتمتع بإمكانيات وقدرات فنية رائعة، ولكن المقابل المادي المطلوب لرحيله كبير للغاية، ويصعب على أي فريق مصري دفعه في الوقت الحالي.

وتابع :" حتى الآن لم يتم حسم مصير وليد أزارو بشكل نهائي سواءا بالبقاء أو الرحيل، وسنقوم بعقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة، ولكن رغبة مسئولي الأهلي في الوقت الحالي ضم مهاجم جديد مميز سواءا في حالة رحيل أو بقاء أزارو.

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وكان الأهلى قد طلب الحصول على 4 ملايين دولار من أجل الموافقة على بيع وليد أزارو فى الصيف، وينتظر وصول عروض خارجية لضمه.

ويعد بغداد من العناصر الأساسية المؤثرة في السد والتي يعول عليها الإسباني تشافي، كما قاد فريقه للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، كما أنه توج بلقب كأس أمم إفريقيا مع محاربي الصحراء في يوليو الماضي بالقاهرة.

وحق بغداد بونجاح، الجزائري الدولي البالغ من العمر 28 عامًا، ولاعب السد القطري، انجازا كبيرا في الموسم الماضي حينما أحرز 59 هدفًا في 40 مباراة خاضها خلال العام 2018، متفوقًا على ميسي الذي أحرز 54 هدفًا في 51 مباراة، ورونالدو الذي سجّل 53 هدفًا في 49 مباراة، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني في المرتبة الرابعة في قائمة هدافي 2018، برصيد 52 هدفًا في 46 مباراة، يليه البرازيلي ديوغو لويس سانتو، لاعب نادي بوريرام يونايتد التايلاندي، برصيد 51 هدفًا في 43 مباراة.

وحقق بونجاح رقمًا فريدًا من نوعه في الدوري القطري، عندما أحرز 7 أهداف في مباراة السد والعربي، التي انتهت لصالح السد 10-1.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود مفاوضات من الأهلي في الصيف الماضي لضمه لصفوف الفريق في ظل مستوى اللاعب المميز.