رياضة | مهاجم إفريقي على طاولة الأهلي لخلافة "أزارو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم إفريقي على طاولة الأهلي لخلافة "أزارو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لخلافة المغربي وليد ازارو في الخط الهجومي بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت للاعب خلال الفترة الماضية بسبب مواصلة مسلسل إهدار الفرص السهلة أمام مرمي الخصوم سواء ببطولة الدوري أو في دوري أبطال إفريقيا.

وعرض أحد الوكلاء على مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم التنزانى سيمون موسوفا لابع فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي لضمه خلال الصيف الجاري، خاصة بعد تألقه مع فريقه بالدوري المغربي بالموسم المنقضي مسجلا 13 هدفاً.

ويتابع الأهلي خلال الفترة الحالية بعض الفيديوهات الخاصة باللاعب بالإضافة لمعرفة شروط انتقاله للنادي والأمور المادية قبل فتح مفاوضات رسمية مع النادي المغربي للاستفسار عن الصفقة والتي يسعها الأهلي بشدة لحسمها من أجل إرضاء جماهيره.

وكشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن موقف العروض الراغبة في الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وحقيقة التعاقد مع مهاجم إفريقي خلال الانتقالات الجارية.

وقال مصدر في لجنة التعاقدات بالنادي، إن أزارو حتى هذه اللحظة لم يتلق أي عروض رسمية للحصول على خدماته ولكنها شفوية.

وأضاف المصدر: "ننتظر تجديد العرض الفرنسي للتعاقد مع اللاعب ولكن مع رفع قيمته المادية".

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وتابع: "الاتجاه الأقرب حتى الآن هو رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، بعدما طالب بذلك ورغبته في حوض تجربة جديدة، بعدما تعرض للهجوم اللاذع من قبل الجماهير بالمباريات الماضية".

وأكمل: "الأهلي لن يتنازل عن اللاعب إلا إذا تلقى عرضا يصل قيمته المادية إلى مليون دولار و700 ألف، حتى يتم مناقشة العرض".

واختتم: "هناك عدد من المهاجمين الأفارفة التي يتم المفاضلة بينهم، للتعاقد مع أحداهما بالساعات المقبلة، وعلى رأسهم مهاجمين كونغولين، وآخر من جنوب إفريقي والأخير نيجيري، على أن يتم حسم الأمور قبل غلق باب القيد الصيفي"

من جهة اخري استبعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الاتفاق مع لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه إسماعيل، فكرة التعاقد مع مدرب هولندي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.

وقرر مجلس الإدارة، عدم المناقشة حول تعين أو ترشيح أي مدرب هولندي، ليؤكد خروج هوب ستيفينز مدرب شالكة الأسبق، من الترشيحات.

ويأتي رفض التعاقد مع مدرب هولندي، بسبب التجارب الهولندية السابقة والتي فشلت في تحقيق نجاحات مع الفريق، وعلى رأسهم بونفرير ومارتن يول.

وتوجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، لعقد عدة جلسات مع عدد من المدربين ووكلائهم، لحسم ملف المدير الفني، والذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالفترة المقبلة.