رياضة | تردد قناة الزمالك الجديدة وموعد انطلاقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة الزمالك الجديدة وموعد انطلاقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور من الإجراءات الخاصة باستلام ستوديو قناة الزمالك الجديدة في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تواجد وفد من النادي الأبيض لمعاينة الاستوديو الجديد بعد التوصل إلى اتفاق مع شركة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسي.

تردد قناة نادي الزمالك

ومن المقرر ان تنطلق قناة نادي الزمالك بعد عمل الهيكلة الإدارية للقناة خلال الايام القليلة المقبلة، حيث تظهر القناة إلى النور عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على تردد 11449 أفقي -27500- ومعدل التصحيح 5/6.

موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

وقد اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انطلاق القناة خلال أيام قليلة، بعد تعيين رئيسا للقناة ووضع الخطة الكاملة للبىامج التليفزيونية المقرر ان يتم بثها على مدار اليوم.

مباريات الفريق الأول على قناة الزمالك الجديدة

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بث مباريات فريق الكرة الأول على القناة الجديدة بعد انتهاء موعدها الأصلي بساعتين، بالإضافة إلى الحصول على ملخصات مباريات الابيض بالكامل في البطولات المحلية من ضمن حقوق القناة.

Advertisements

نجوم القلعة البيضاء على قناة الزمالك الجديدة

وكشف رئيس النادي الأبيض عن وجود كل نجوم الفريق الأول وقدامى ورموز القلعة البيضاء على قناة الزمالك الجديدة بشكل خاص وحصري، حيث وعد منصور الجماهير بتقديم محتوى طيب.

مفاجأت للجماهير والأعضاء على قناة الزمالك الجديدة

وفي نفس السياق قال رئيس نادي الزمالك بأن هناك تفكير في إنتاج مجموعة من البرامج التي ستكون بمثابة الصوت الذي يعبر عن جماهير وأعضاء النادي، بالإضافة إلى حرصه على الاهتمام بالمرأة.

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد تعاقد مع قناة المحور لإنتاج برنامج الزمالك اليوم، عبر شاشة القناة حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بقناة نادي الزمالك الجديدة، حيث يظهر البرنامج بشكل يومي لمدة ثلاثة ساعات، من تقديم الثنائي خالد الغندور وأحمد جمال.

ويستعد الزمالك لملاقاة مصر للمقاصة غدًا الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس مصر في مواجهة صعبة ومصيرية.

وضمت القائمة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز

في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو

في خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد



في الوقت الذي تضم قائمة المقاصة كل من:

أحمد عادل عبدالمنعم ومحمود حمدي ومحمد كوكو لحراسة المرمى وعصام صبحي وأحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم وهاني سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين واحمد محسن ومصطفي شبيطه وصلاح ريكو وخالد اوتشو – باولن فوافي وميدو جابر ومحمد ابراهيم وصلاح عاشور واودو موسيس وعبد الله مجدي وصلاح امين وعمرو مرعي.



وكان الزمالك قد فاز على ديكاداها الصومالي بنصف دستة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا ليتأهل الفريق للدور التالي من البطولة بعد الفوز ذهابًا أيضَا بنتيجة 7-0 حيث اقيمت المباراتين على ستاد برج العرب بالإسكندرية بسبب صعوبة خوض المواجهة في الصومال والسفر إلى هناك وقدم الفريق الأبيض مستويات مميزة.