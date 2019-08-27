رياضة | شكوك حول مشاركة عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوك حول مشاركة عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحوم الشكوك حول مشاركة عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب لإصابة.

ويواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود مساء يوم الجمعة المقبل على استاد بترو سبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وكان السعيد قد تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة قبل مباراة فريقه أول أمس أمام إيتوال الكونغولي ولم يتمكن من المشاركة في اللقاء.

وسيخضع السعيد لفحص طبي قبل انطلاق مران فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء لمعرفة مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية أو الاستمرار في التأهيل.

وتأهل بيراميدز لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" بعدما تخطى عقبة نظيره إيتوال الكونغولي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن جهة أخرى يستأنف الفريق تدريباته في السادسة من مساء اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقبلة.

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وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب العودة من الكونغو.

وسيعقد سباستيان جلسة مع لاعبيه قبل مران اليوم حيث سيتحدث خلالها معهم على أهمية غلق صفحة البطولة الإفريقية والتركيز في مواجهة الحدود وضرورة التأهل للدور المقبل من بطولة كأس مصر.

الجدير بالذكر أن بيراميدز تأهل لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف للاعبه إيريك تراوري.

عبد الله بكري يغيب أمام حرس الحدود للإصابة

تأكد غياب عبد الله بكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب الإصابة.

ويعاني بكري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة فريقه السابقة أمام إيتوال الكونغولي حيث خرج في الشوط الأول متأثرًا بها وحل زميله أحمد أيمن منصور بديلًا له.

ومن المنتظر أن يُجري بكري أشعة على العضلة الخلفية اليوم الثلاثاء لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.