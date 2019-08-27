رياضة | نجم الأهلي ينهي اجراءات انتقاله إلى الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي ينهي اجراءات انتقاله إلى الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، في وجود وكيله محمد شيحه لإنهاء إجراءات انتقاله للنادي الإسماعيلي.

وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، قد قام باستبعاد باسم من قائمة الفريق الأحمر الإفريقية ليصبح استمراره داخل جدران القلعة الحمراء صعبًا للغاية.

وتلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية لكنه فضل الانتقال إلى النادي الإسماعيلي.

ومن المنتظر أن يحسم عبد الحفيظ مع باسم علي في حضور وكيله كافة الأمور الخاصة بانتقاله للنادي الإسماعيلي والقيمة المالية التي سيتم الاتفاق عليها.

وكان باسم قد خرج من حسابات الجهاز الفني السابق للأهلي ولم يشارك إلا في مباريات قليلة حيث اعتمد على الثنائي محمد هاني وأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.

مدرب جديد يخرج من دائرة قيادة الأهلي

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يبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عن مدير فني جديد يتولة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمقال مارتن لاسارتي.

وأقالت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي من تولي تدريب الفريق الأحمر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف والخروج من بطولة كأس مصر.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بالأمس إلى ألمانيا حيث سيقوم بجولة أوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني لتولي تدريب الفريق الأحمر.

وابتعد الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني عن تولي تدريب الأهلي نظرًا لارتباطه بعقد مع فريقه والذي سينتهي عقب أسبوعين.

وعلى الرغم من كشف وكيل المدرب الأوروجوياني عن وجود محادثات من جانب الأهلي للتعاقد معه إلا أنها لن تثمر عن أي جديد لارتباط المدرب بالنادي الأرجنتيني.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول في أسرع وقت، نظرًا لارتباط الفريق بمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر.