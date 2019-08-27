رياضة | النجم الساحلي يرد.. هل ينتقل نجم الفريق التونسي للأهلي في صفقة تبادلية ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يرد.. هل ينتقل نجم الفريق التونسي للأهلي في صفقة تبادلية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاتزال أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي الهارب منذ عامين، والذي وقع لصفوف النجم الساحلي هي الشغل الشاغل لمسئولي الفريق التونسي، خاصة وأن هناك رغبة قوية في حل أزمة اللاعب والمشاركة مع الفريق.

وفي هذا الصدد تم تداول أنباء بشأن عقد الأهلي صفقة تبادلية مع النجم الساحلي لإنهاء أزمة لاعبه الهارب منذ عامين.

وكشف قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي، حقيقة تلك الأنباء التي أشارت إلى اقتراب إبرام صفقة تبادلية مع الأهلي لحل ملف أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأحمر الهارب.

وعلق عاشور خلال تصريحات إذاعية اليوم عبر أثير "الجوهري التونسية": "إدارة النجم الساحلي تسعى لإيجاد حل لملف اللاعب كوليبالي مع نظيرتها من الأهلي ".

وأكمل حديثه قائلا: "كل الانباء التي تتردد عن وجود نية من إدارة النجم في إبرام صفقة تبادلية مع الأهلي يتحول على أثرها وجدي كشريدة لاعب النجم إلى الأهلي مقابل تسوية ملف كوليبالي غير صحيح تمامًا".

واختتم حديثه قائلا: "النجم الساحلي لن يفرط في كشريدة إلا في صورة وصول عرض مغري من فريق أوروبي".

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وكان كوليبالي قد رحل عن الأهلي شهر مايو من العام قبل الماضي دون إخطار إدارة الأحمر.

يذكر أن النجم الساحلي أعلن عن ضم كوليبالي لمدة أربعة 4 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي النجم الساحلي التونسي قد أعلن عن مخاطبة النادي الأهلي من أجل تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق المصري السابق.

وكان كوليبالي قد هرب من الأهلي الموسم قبل الماضي وادعى أنه تعرض للاضطهاد أثناء وجوده في مصر.

ونشر النجم الساحلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه خاطب الأهلي من أجل الوصول لتسوية في أزمة اللاعب.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فرض غرامة مالية على كوليبالي تقدر بمليون و400 ألف دولار بعد تقدم الأهلي بشكوى ضده.



ورفض مسئولو النادى الأهلى العرض الذى تقدم به نظراؤهم فى النجم الساحلى التونسى لإنهاء أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، مهاجم الأحمر السابق، الذى انتقل مؤخرًا لنادى النجم الساحلى، وكان كوليبالى قد رحل من الأهلى فى مايو 2017 سرًا وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريم اللاعب الإيفوارى 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندى عن ضم كوليبالى رسميا فى أغسطس 2018، ولم يشارك اللاعب الإيفوارى مع ثيسل سوى فى 4 مباريات أولها فى أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلى قبل عدة أسابيع.

