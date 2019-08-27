رياضة | سر وعد الزمالك لمصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر وعد الزمالك لمصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسئولو نادي الزمالك تحفيز مصطفى محمد مهاجم الفريق الصاعد والشد من آزره لتحقيق أكبر استفادة فنية منه داخل المستطيل الأخضر.



وأغرى مسئولو الزمالك اللاعب بزيادة عقده إلى 5 مليون جنيه في الموسم بدلًا من 700 ألف جنيه وهي القيمة الحالية وذلك حال تألقه وحصوله على لقب الهداف.



ويرغب مسئولو الزمالك في تحقيق أكبر استفادة فنية من اللاعب بسبب النقص في مركز الهجوم وتذبذب مستوى عمر السعيد إلى جانب غياب المغربي خالد بوطيب لفترات عديدة بسبب الإصابة وهو ما أثر بشكل سلبي على الزمالك.



ويستعد الزمالك لملاقاة مصر للمقاصة غدًا الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس مصر في مواجهة صعبة ومصيرية.

وضمت القائمة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز

في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو

في خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد Advertisements



في الوقت الذي تضم قائمة المقاصة كل من:

أحمد عادل عبدالمنعم ومحمود حمدي ومحمد كوكو لحراسة المرمى وعصام صبحي وأحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم وهاني سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين واحمد محسن ومصطفي شبيطه وصلاح ريكو وخالد اوتشو – باولن فوافي وميدو جابر ومحمد ابراهيم وصلاح عاشور واودو موسيس وعبد الله مجدي وصلاح امين وعمرو مرعي.



وكان الزمالك قد فاز على ديكاداها الصومالي بنصف دستة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا ليتأهل الفريق للدور التالي من البطولة بعد الفوز ذهابًا أيضَا بنتيجة 7-0 حيث اقيمت المباراتين على ستاد برج العرب بالإسكندرية بسبب صعوبة خوض المواجهة في الصومال والسفر إلى هناك وقدم الفريق الأبيض مستويات مميزة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء إستعدادًا لمواجهة مصر للمقاصة غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة كأس مصر، ويضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق اللمسات النهائية على التشكيل في ضوء مران اليوم والاستقرار على طريقة اللعب الأفضل.