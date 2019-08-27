ديربي سعودي بين "الهلال والاتحاد" بنكهة آسيوية

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب وكالات

قال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي عن الجديد في فريقي الاتحاد والهلال اللذين يلتقيان مساء اليوم الثلاثاء، في قمة قارية نارية، فركز على التأثير الواضح للمدربين، وكذلك التألق الملحوظ لمهاجم الاتحاد رومارينيو في مقابل استمرار نجم الهلال جوميز في تسجيل الأهداف. وفي تقديمه للقمة المرتقبة، قال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: «يلتقي نادي الاتحاد السعودي مع مواطنه الهلال في ديربي سعودي مثير، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019».



وتابع البيان: "تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 سبتمبر القادم، على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض"، منوهًا إلى أن «الفائز من هذه المقابلة سيلعب في الدور قبل النهائي مع الفريق الفائز من المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي لمنطقة غرب آسيا، والتي تجمع بين النصر السعودي والسد القطري".

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى السجل الرفيع للفريقين على المستوى القاري، قائلًا: «يمتلك الفريقان في سجلهما 9 ألقاب قارية في 18 مشاركة مجتمعة لكل منهما، علمًا أنهما تواجها في دور الـ16 من نسخة عام 2011 عندما كان الفوز من نصيب الاتحاد».

وفي استعراضه لتطور أوضاع الفريقين مؤخرًا، قال الموقع: "جاءت نتائج الفريقين متباينة في الدوري السعودي الموسم الماضي؛ حيث كان الاتحاد مهددًا بالهبوط قبل أن يحقق نتائج قوية في المراحل الأخيرة، في حين كان الهلال ينافس بقوة على لقب الدوري قبل أن يخسر السباق في المراحل الأخيرة".

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وحسب تقييم الاتحاد الآسيوي، كان لتولي خوسيه لويس سييرا مهمة تدريب الاتحاد تأثير واضخ؛ حيث "عاد الفريق معه إلى أسلوبه الهجومي، فسجل 13 هدفًا في دور المجموعات وهو رقم لم يتفوق عليه في البطولة سوى الوحدة الإماراتي، ثم سجل ستة أهداف في مرمى زوباهان الإيراني خلال دور الـ16".

ولفت الاتحاد الآسيوي إلى أن "العميد"سبق أن توج بلقب البطولة مرتين من قبل عامي 2004 و2005، في حين خسر «الزعيم» في المباراة النهائية مرتين خلال السنوات الأخيرة.

أما الهلال فيلعب هذا الموسم تحت قيادة المدرب رازفان لوتشيسكو الذي استلم المهمة قبل شهرين، والذي حقق لغاية الآن بداية جيدة، بتقدير الاتحاد الآسيوي.

ويبرز في صفوف الاتحاد المهاجم البرازيلي رومارينيو الذي سجل 5 أهداف في البطولة حتى الآن؛ حيث بات رصيده القاري 18 هدفًا على مدار خمسة مواسم، بعدما لعب من قبل مع الجيش القطري والجزيرة الإماراتي.