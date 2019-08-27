شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح خزائنه للمدرب الجديد .. راتبه يفوق لاسارتي ومعاونيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلي، حقيقة تحديد سقف معين لراتب المدير الفنى الأجنبى المقرر توليه المسئولية خلال الموسم الكروي الجديد، خلفاً للأوروجوانى مارتن لاسارتى.



الاهلى يفتح خزائنه للمدرب الجديد أكد المصادر الأهلاوية، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، أستقر على التعاقد مع أسم كبير فى عالم التدريب، مهما كان راتبه الشهري، حتى لو بلغ 180 ألف دولار شهريا. أكد المصادر الأهلاوية، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، أستقر على التعاقد مع أسم كبير فى عالم التدريب، مهما كان راتبه الشهري، حتى لو بلغ 180 ألف دولار شهريا.

وكان راتب الجهاز الفني السابق للنادي الأهلي، بقيادة لاسارتى ومعاونيه سباستيان المدرب العام وإليخاندور مدرب الأحمال البدنية يبلغ 120 ألف دولار شهرياً.



مدرب الاهلى الجديد حائر بين 3 دول ويتولي أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، ملف التفاوض مع عدد من المدربين الأجانب للاستقرار على مدرب الاهلى الجديد، حيث يتفاوض بالوقت الحالي مع أكثر من أسم قبل الاستقرار النهائي على المدرب، بعدما سافر إلى ألمانيا خلال الساعات الأخيرة، ليبدأ جولته الأوروبية للتفاوض مع ثلاثة مدربين في ثلاث دول أوروبية مختلفة وهي ألمانيا وأسبانيا واليونان. ويتولي أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، ملف التفاوض مع عدد من المدربين الأجانب للاستقرار على مدرب الاهلى الجديد، حيث يتفاوض بالوقت الحالي مع أكثر من أسم قبل الاستقرار النهائي على المدرب، بعدما سافر إلى ألمانيا خلال الساعات الأخيرة، ليبدأ جولته الأوروبية للتفاوض مع ثلاثة مدربين في ثلاث دول أوروبية مختلفة وهي ألمانيا وأسبانيا واليونان.





رفض الكشف عن هوية وجنسية مدرب الاهلى الجديد



مدرب الاهلى الجديد يظهر أمام بطل غينيا الاستوائية وشددت المصادر الأهلاوية، اقتراب الإعلان عن أسم مدرب الاهلى الجديد، خلال الساعات القليلة القادمة، ليقود الفريق الكروي، فى الجولة القادمة، لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى مباراة ذهاب دور الـ32 للبطولة المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية. وشددت المصادر الأهلاوية، اقتراب الإعلان عن أسم مدرب الاهلى الجديد، خلال الساعات القليلة القادمة، ليقود الفريق الكروي، فى الجولة القادمة، لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى مباراة ذهاب دور الـ32 للبطولة المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية.

ويرفض مسئولو القلعة الحمراء، الحديث عن هوية أو جنسية مدرب الاهلى الجديد، حتى بعد انطلاق رحلة مدير التعاقدات الأوروبية، حيث كشف مصدر مطلع بالنادي، أن تواجد أمير توفيق فى أسبانيا و ألمانيا و اليونان لا يعني التعاقد مع مدرب من هذه الدول وقد يكون من جنسية أخري ويعيش فى إحدي الدول الثلاثة المذكورة.