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شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح خزائنه للمدرب الجديد .. راتبه يفوق لاسارتي ومعاونيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الاهلى يفتح خزائنه للمدرب الجديدأكد المصادر الأهلاوية، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، أستقر على التعاقد مع أسم كبير فى عالم التدريب، مهما كان راتبه الشهري، حتى لو بلغ 180 ألف دولار شهريا.
وكان راتب الجهاز الفني السابق للنادي الأهلي، بقيادة لاسارتى ومعاونيه سباستيان المدرب العام وإليخاندور مدرب الأحمال البدنية يبلغ 120 ألف دولار شهرياً.
مدرب الاهلى الجديد حائر بين 3 دولويتولي أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، ملف التفاوض مع عدد من المدربين الأجانب للاستقرار على مدرب الاهلى الجديد، حيث يتفاوض بالوقت الحالي مع أكثر من أسم قبل الاستقرار النهائي على المدرب، بعدما سافر إلى ألمانيا خلال الساعات الأخيرة، ليبدأ جولته الأوروبية للتفاوض مع ثلاثة مدربين في ثلاث دول أوروبية مختلفة وهي ألمانيا وأسبانيا واليونان.
رفض الكشف عن هوية وجنسية مدرب الاهلى الجديدويرفض مسئولو القلعة الحمراء، الحديث عن هوية أو جنسية مدرب الاهلى الجديد، حتى بعد انطلاق رحلة مدير التعاقدات الأوروبية، حيث كشف مصدر مطلع بالنادي، أن تواجد أمير توفيق فى أسبانيا و ألمانيا و اليونان لا يعني التعاقد مع مدرب من هذه الدول وقد يكون من جنسية أخري ويعيش فى إحدي الدول الثلاثة المذكورة.
مدرب الاهلى الجديد يظهر أمام بطل غينيا الاستوائيةوشددت المصادر الأهلاوية، اقتراب الإعلان عن أسم مدرب الاهلى الجديد، خلال الساعات القليلة القادمة، ليقود الفريق الكروي، فى الجولة القادمة، لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى مباراة ذهاب دور الـ32 للبطولة المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية.
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