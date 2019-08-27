شكرا لقرائتكم العربي ضد الاتحاد السكندري .. زعيم الثغر يصل القاهرة بعد إنجاز البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الاتحاد السكندري برئاسة إسماعيل محمد، إلى القاهرة، منذ قليل، قادمة من الكويت بعد تحقيق فوز غالى ومستحق على العربى الكويتي فى عقر داره ووسط جماهير بهدف خالد قمر.

العربي ضد الاتحاد السكندري



ونجح فريق الاتحاد السكندري، فى الفوز على العربي الكويتي بهدف وحيد فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، على ملعب الأخير، ليضع قدما فى الدور المقبل للبطولة.

وتواجد برفقة بعثة الاتحاد السكندري، فى الكويت، مجلس الإدارة بالكامل برئاسة محمد مصيلحى.

الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته غدا



ويبدأ فريق الاتحاد السكندري، استئناف تدريباته على ملاعب سموحة غداً الأربعاء، دون الحصول على راحة استعداد لمباراة دور قبل نهائي مسابقة كأس مصر، حيث يوجه الاتحاد السكندري الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها غدا الأربعاء فى دور الثمانية لكأس مصر.



العربي ضد الاتحاد السكندري



العربي ضد الاتحاد السكندري

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العربي ضد الاتحاد السكندري



العربي ضد الاتحاد السكندري



العربي ضد الاتحاد السكندري



العربي ضد الاتحاد السكندري



العربي ضد الاتحاد السكندري



العربي ضد الاتحاد السكندري



العربي ضد الاتحاد السكندري