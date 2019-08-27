شكرا لقرائتكم عرض دوبل لمحمد شوقي .. نجم الأهلي السابق بين نارين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر من داخل النادى الأهلى عن طرح اسم نجم النادى السابق والمدرب العام للمنتخب الأوليمبى محمد شوقى، على طاولة اجتماعات لجنة الكرة بالنادى لمنحه منصب مدير الكرة، خلفا لسيد عبدالحفيظ فى الجهاز الفنى الجديد للفريق.
ويستعد الأهلى لحسم ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر خلفا للأوروجويانى مارتت لاسارتى والذى تمت إقالته عقب توديع الكأس والخسارة من بيراميدز، وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى إلى ألمانيا للاتفاق مع أحد المدربين على شروط التعاقد لتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر.
وعلى صعيد آخر، طُرح اسم لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق للانضمام إلى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، وتحديدا فى منصب المدرب المساعد، خاصة فى ظل انحصار اسمى حسن شحاتة وحسام البدرى لتولى قيادة الفريق، ويحتفظ شوقى بعلاقات طيبة مع شحاتة منذ أن كان الأخير، معتمدا عليه بصورة كلية فى سنوات تدريبه للفراعنة.
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