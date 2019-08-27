شكرا لقرائتكم ناشئو الكرة الطائرة يحتفلون بصعودهم لربع نهائي العالم بسجدة شكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجد منتخب ناشئو الكرة الطائرة شكرا لله واحتفالا بالتأهل إلى دور ربع نهائى بطولة العالم تحت 19 سنة المقامة بتونس.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى دور ربع النهائى بالفوز على نيجيريا 3 / 0 فى دور الـ16.

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تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3/2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0 .