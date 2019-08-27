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شكرا لقرائتكم افتتاح ملاهي الأهلي غدا بمدينة نصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، افتتاح المنطقة الترفيهية "ملاهي خاصة للأعضاء"، وذلك بفرع النادي بمدينة نصر في السادسة مساء غد الأربعاء بعد الانتهاء من إنشائها.
من جانبه، أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، افتتاح المنطقة الترفيهية فى إطار الخطة الخدمية التي اعتمدها مجلس الإدارة، منذ توليه المسئولية يوم 30 نوفمبر 2017، والتي تهدف لوضع القلعة الحمراء في المكانة التي تستحقها.
وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الانتهاء من تطوير مبنى أكاديمية الكرة بفرع مدينة نصر، وكذلك تطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين، ويجري حاليا الانتهاء كافة الأعمال الانشائية؛ سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعيه بمدينه نصر والشيخ زايد.
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