شكرا لقرائتكم غدا .. مصر تواجه بيلاروسيا فى دور الـ16 لمونديال ناشئ الكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى المنتخب الوطني، لناشئي الكرة الطائرة، غدا الأربعاء، مع نظيره بيلاروسيا فى دور الثمانية، لبطولة العالم المقامة حاليا فى تونس.

وتأهل منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة، إلى دور الثمانية لبطولة العالم بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ 16، بينما تأهل منتخب بيلاروسيا للدور نفسه بالفوز على التشيك بثلاثة أشواط نظيفة.

ويقدم منتخب مصر أداء متميز فى بطولة العالم لناشئي الكرة الطائرة، حيث تأهل لدور الـ16 بعد احتلاله صدارة المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 مباريات أمام ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك، ثم إسقاط نيجيريا فى دور الـ16.

وحقق منتخب ناشئي الكرة الطائرة الفوز على ألمانيا بطل أوروبا فى أولى مواجهاته بنتيجة 3/2 قبل إسقاط الأرجنتين بنتيجة 1/3 ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3/0 .

وتضم بعثة منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة، فى كأس العالم، كلاً من محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان .