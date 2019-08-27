شكرا لقرائتكم المقاولون يكلف مدرب الناشئين بقيادة التدريبات خلال معسكر كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، مهمة قيادة تدريبات اللاعبين المستبعدين، من معسكر الفريق، المقام حاليا فى كرواتيا، لمجدي مصطفى مدرب الناشئين بقلعة الذئاب.



عماد النحاس يضم كل لاعبي المقاولون لمعسكر كرواتيا وقرر جهاز المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس ضم كافة لاعبى ذئاب الجبل لمعسكر كرواتيا باستثناء، الثنائي محمد طلعت، ويوسف الجوهرى لقضاء فترة تأهيل، وطيطا، وكريم مصطفى، وشكرى نجيب ومحمود السيد الصفقات المنضمة حديثا.

ويشهد معسكر المقاولون العرب فى كرواتيا خوض 3 مباريات ودية.

ويغادر طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون مقر المعسكر، لينضم يوم 1 سبتمبر المقبل، لمعسكر المنتخب الأوليمبى، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.