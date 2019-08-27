شكرا لقرائتكم بعثة المقاولون تصل تركيا استعدادا لرحلة كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت طائرة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تركيا، على أن تستأنف الرحلة بعد ساعتين إلى كرواتيا، والتى تستغرق 12 ساعة حتى الوصول إلى فندق الإقامة استعداداً لانطلاق المعسكر الخارجى.

وضم الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس جميع لاعبى ذئاب الجبل باستثناء محمد طلعت ويوسف الجوهرى لقضاء فترة التأهيل من الصليبى، طيطا، كريم مصطفى، شكرى نجيب ومحمود السيد المنضمين مؤخرا إلى الفريق وصلاح ناشئ 97.

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ويخوض فريق المقاولون ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية خلال معسكر كرواتيا، فيما تقرر أن يعود طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق قبل استكمال المعسكر، حيث ينضم أول سبتمبر إلى معسكر المنتخب الأولمبى، الذى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.