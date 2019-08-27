شكرا لقرائتكم محمد معروف حكما لمواجهة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام، إسناد إدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر لها غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، للحكم محمد معروف.

وكشفت اللجنة سبب استبعاد أمين عمر من المنافسة، أزمته فى آخر مباراة أدارها للزمالك بمسابقة الدورى المنصرم، مما جعل اللجنة تسند مهمة الإدارة التحكيمية لمحمد معروف.

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ويعاون محمد معروف كل من محمود أبو الرجال، وسمير جمال.