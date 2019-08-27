شكرا لقرائتكم لا مؤتمرات صحفية بعد اجتماع الجبلاية غدا .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر، انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية، فى ساعة متأخرة من مساء الغد، لذا تقرر عدم إقامة مؤتمرا صحفيا، مثلما حدث عقب الاجتماع الأول للجنة.
وتعلن اللجنة الخماسية، عن قرارات اجتماع الغد صباح الخميس المقبل، بحد أقصى، حيث تسعى اللجنة للإعلان عن القرارات بعد دراستها بشكل جيد ونهائي.
وتعقد اللجنة الخماسية اجتماع الغد، كاملة العدد حيث سيتواجد محمد فضل الغائب الوحيد عن الاجتماع الأول نظرا لتواجده خارج البلاد ومن المنتظر عودته إلى القاهرة.
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