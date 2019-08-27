شكرا لقرائتكم لا مؤتمرات صحفية بعد اجتماع الجبلاية غدا .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عدم إقامة مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع المقرر له غدا الأربعاء.

ومن المنتظر، انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية، فى ساعة متأخرة من مساء الغد، لذا تقرر عدم إقامة مؤتمرا صحفيا، مثلما حدث عقب الاجتماع الأول للجنة.

وتعلن اللجنة الخماسية، عن قرارات اجتماع الغد صباح الخميس المقبل، بحد أقصى، حيث تسعى اللجنة للإعلان عن القرارات بعد دراستها بشكل جيد ونهائي.

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وتعقد اللجنة الخماسية اجتماع الغد، كاملة العدد حيث سيتواجد محمد فضل الغائب الوحيد عن الاجتماع الأول نظرا لتواجده خارج البلاد ومن المنتظر عودته إلى القاهرة.

ويتولي جهاز فني جديد قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عقب وداع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ 16 بالخسارة المفاجئة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف.