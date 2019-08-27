الارشيف / اخبار الرياضه

لا مؤتمرات صحفية بعد اجتماع الجبلاية غدا .. أعرف التفاصيل...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم لا مؤتمرات صحفية بعد اجتماع الجبلاية غدا .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عدم إقامة مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع المقرر له غدا الأربعاء.

 

ومن المنتظر، انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية، فى ساعة متأخرة من مساء الغد، لذا تقرر عدم إقامة مؤتمرا صحفيا، مثلما حدث عقب الاجتماع الأول للجنة.

20190824060359359.jpg

وتعلن اللجنة الخماسية، عن قرارات اجتماع الغد صباح الخميس المقبل، بحد أقصى، حيث تسعى اللجنة للإعلان عن القرارات بعد دراستها بشكل جيد ونهائي.

Advertisements

 

وتعقد اللجنة الخماسية اجتماع الغد، كاملة العدد حيث سيتواجد محمد فضل الغائب الوحيد عن الاجتماع الأول نظرا لتواجده خارج البلاد ومن المنتظر عودته إلى القاهرة.

ويتولي جهاز فني جديد قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عقب وداع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ 16 بالخسارة المفاجئة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا مؤتمرات صحفية بعد اجتماع الجبلاية غدا .. أعرف التفاصيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا