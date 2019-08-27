شكرا لقرائتكم جدل فى الأهلى بسبب ضم مدرب حراس مرمى أجنبى للجهاز الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى، جدلاً واضحاً على مدار الفترة الماضية بسبب تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق حيث رحّب البعض بفكرة ضم مدرب حراس مرمى أجنبى للجهاز الجيد، المُزمع إعلانه خلال الأيام _وربما الساعات _القليلة فيما رفض البعض الآخر هذه الفكرة.

وشهدت الجلسات الأخيرة للجنة التخطيط بالأهلى خلافاً حول مدرب حراس المرمى الجديد بالفريق وهو ما تم طرحه خلال الاجتماع الأخيرة للجنة بالتخطيط التى يترأسها الشيخ طه إسماعيلى وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو ويحضر محمود الخطيب رئيس النادى معظم جلساتها بصفته المفوّض من مجلس الإدارة بالإشراف على فريق الكرة.

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ومن المقرر أن يحسم الأهلى الجدل خلال الساعات المقبلة وفقاً للمدرب الأجنبى الجديد، حيث يتفاوض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى حالياً مع ثلاثة مدربين فى أوربا.

يذكر أن الأهلى كان قد قرر إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ16 لكأس مصر.