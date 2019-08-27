شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يرتب أولوياته قبل الرحيل عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رتب أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، أولوياته فى العروض التى تلقاها مؤخرًا للرحيل عن الزمالك، خاصة أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة جديدة خارج أسوار القلعة البيضاء للتأكد من صعوبة الحصول على فرصة للمشاركة فى الوقت الحالى.

وكشف مصدر مقرب من أيمن حفنى، أن اللاعب تلقى ثلاثة عروض من المقاصة والإسماعيلى والمصرى البورسعيدى، موضحًا أن اللاعب وضع الانتقال لصفوف الفريق الفيومى كأول خيار للرحيل، وفى حالة تعثر المفاوضات تأتى قلعة الدراويش الخيار الثانى، ثم المصرى البورسعيدى الخيار الثالث.

وكان الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، وافق على رحيل أيمن حفنى خلال الميركاتو الصيفى الحالى، إلا أن تمسك الإدارة باستمراره مازال يعطل انتقاله للمقاصة.

ويحاول أيمن حفنى، إقناع مسئولى الزمالك بالموافقة على رحيله ولو على سبيل الإعارة، فى ظل يقين اللاعب بصعوبة مشاركته فى المباريات خلال الموسم الجديد، مثلما حدث فى الموسمين الماضيين.