شكرا لقرائتكم انبى يعدل مواعيد ودياته للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد نادى انبى بقيادة على ماهر مواعيد المباريات الودية التى سيخوضها الفريق البترولى ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل.

ويسعى الجهاز الفنى لنادى انبى لتجهيز اللاعبين جيدًا قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد، لتقديم نتائج جيدة.

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ومن المقرر، أن يخوض فريق إنبى مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربى بدلا من طلائع الجيش، التى كان محددًا لها الخميس المقبل، لتقام فى الرابعة والنصف من عصر السبت المقبل، على ملعب الإنتاج بنادى المصانع بصلاح سالم.

وتحددت مباريات معسكر الإسكندرية الذى سيخوضه إنبى فى برج العرب، حيث يسافر الفريق البترولى يوم الأحد المقبل، على أن يستمر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل، ومن المقرر، أن يخوض إنبى مباراة ودية أمام نادى بهتيم يوم 5 سبتمبر المقبل، ثم يواجه نادى المجد المطروحى يوم 9 من الشهر نفسه، وودية أخرى أمام نادى سبورتنج يوم 10 من نفس الشهر، على أن تُقام جميع المباريات على ملعب الفندق ببرج العرب.