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شكرا لقرائتكم شكري نجيب يبدأ مشواره مع المقاولون العرب بالناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوجه الفريق الأول إلى كرواتيا فجر اليوم للدخول في معسكر إعداد خارجي، حيث حرص الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على اصطحاب جميع لاعبى ذئاب الجبل باستثناء، محمد طلعت، يوسف الجوهرى لقضاء فترة التأهيل من الصليبى، طيطا، كريم مصطفى، شكرى نجيب ومحمود السيد المنضمين مؤخرا إلى الفريق وصلاح ناشئ 97.
المقاولون يخوض 3 وديات بمعسكر كرواتياومن المقرر أن يلعب فريق المقاولون العرب 3 مباريات ودية مع فرق أجنبية خلال معسكر كرواتيا.
وسيعود طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق قبل استكمال المعسكر، حيث ينضم أول سبتمبر إلى معسكر المنتخب الأولمبى، الذى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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