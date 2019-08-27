شكرا لقرائتكم شكري نجيب يبدأ مشواره مع المقاولون العرب بالناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى لاعب المقاولون العرب المنضم مؤخراً إلى ذئاب الجبل شكري نجيب القادم من النادي الإسماعيلي، مرانه الأول مع ناشئين 97، تحت قيادة مجدي مصطفى مدرب الناشئين.

وتوجه الفريق الأول إلى كرواتيا فجر اليوم للدخول في معسكر إعداد خارجي، حيث حرص الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على اصطحاب جميع لاعبى ذئاب الجبل باستثناء، محمد طلعت، يوسف الجوهرى لقضاء فترة التأهيل من الصليبى، طيطا، كريم مصطفى، شكرى نجيب ومحمود السيد المنضمين مؤخرا إلى الفريق وصلاح ناشئ 97.



المقاولون يخوض 3 وديات بمعسكر كرواتيا ومن المقرر أن يلعب فريق المقاولون العرب 3 مباريات ودية مع فرق أجنبية خلال معسكر كرواتيا.

وسيعود طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق قبل استكمال المعسكر، حيث ينضم أول سبتمبر إلى معسكر المنتخب الأولمبى، الذى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.