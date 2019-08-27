شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب يلغي معسكر الفراعنة فى سبتمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر إلغاء معسكر منتخب مصر الذى كان مقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل، وفقا للأجندة الدولية.

جاء قرار إلغاء معسكر المنتخب الوطني، بناءا على قرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بتأجيل الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفراعنة وعدم الكشف عنه بعد اجتماع الغد.

وشهدت الفترة الماضية، محاولات لاقامة معسكر المنتخب الوطني، بحضور اللاعبين المحليين فقط ، لتعذر تواجد اللاعبين المحترفين في المواعيد الرسمية قبل المعسكر بـ15 يوما وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وكان معسكر المنتخب الوطني، حال إقامته فى سبتمبر المقبل، لن يشهد أى مباريات ودية، نظرا لقيام كافة المنتخبات بتحديد أجندتها خلال شهر سبتمبر.