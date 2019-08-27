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شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب يلغي معسكر الفراعنة فى سبتمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقرر إلغاء معسكر منتخب مصر الذى كان مقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل، وفقا للأجندة الدولية.
وشهدت الفترة الماضية، محاولات لاقامة معسكر المنتخب الوطني، بحضور اللاعبين المحليين فقط ، لتعذر تواجد اللاعبين المحترفين في المواعيد الرسمية قبل المعسكر بـ15 يوما وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وكان معسكر المنتخب الوطني، حال إقامته فى سبتمبر المقبل، لن يشهد أى مباريات ودية، نظرا لقيام كافة المنتخبات بتحديد أجندتها خلال شهر سبتمبر.
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