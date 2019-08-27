شكرا لقرائتكم ناشئو الطائرة يتأهلون لدور الثمانية فى بطولة العالم بعد الإطاحة بنيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب ناشئو الكرة الطائرة، فوزا كبيرا على نظيره النيجيرى بنتيجة 3 /0 فى إطار دور الـ16 ببطولة العالم التى تستضيفها تونس، ليتأهل إلى دور الثمانية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى (25 / 16 )،( 25 / 20 )، (29 / 27 ).

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، قبل أن يفوز على نيجيريا رابع المجموعة الرابعة فى دور الـ16.

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ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3/2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0.

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.