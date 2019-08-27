شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤجل الإعلان عن اسم مدرب المنتخب الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على تأجيل حسم ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وجهازه المعاون، وعدم الحسم خلال الاجتماع المقرر له غدا الأربعاء.

وتري اللجنة الخماسية، أن جلسة الغد الأفضل تخصيصها لمناقشة لملفات، أخرى بخلاف ملف المدير الفني، يجب الانتهاء منها سريعا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وترفض اللجنة الخماسية، لإدارة اتحاد الكرة، التعجل فى الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، لدراسة الملف بشكل أفضل من كافة الجوانب قبل الوصول للقرار المناسب والتشكيل الأفضل لجهاز الفراعنة الجديد.

ويتولي جهاز فني جديد قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عقب وداع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ 16 بالخسارة المفاجئة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف.