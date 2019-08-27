شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يمنع انتقال المدربين بين الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن منع انتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم الرياضي 2019-2020.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي: إذا قام المدرب بفسخ عقده أو انتهت علاقته التعاقدية مع النادي خلال سريان الموسم الرياضي، يمنع أي نادٍ في السعودية من التعاقد معه إلى أن ينتهي الموسم الرياضي.

واعتمد الاتحاد آلية عمل وإصدار بطاقة المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة تخصصاتهم الفنية، وأعلن عن معايير الرخصة التدريبية للمدربين التي بدأ العمل بها اعتبارا من 18 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنه يستثني من ذلك العقود الموقعة قبل ذلك.