شكرا لقرائتكم "كهربا" يتورط مع مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري أنه سيطلب 100 مليون جنيه كتعويض في شكواه للمحكمة الرياضية الدولية بعد رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" لنادي أفيس البرتغالي رغم ارتباطه بتعاقد مع القلعة البيضاء.
وكان محمود كهربا قد رحل عن الزمالك إلى أفيس البرتغالي مستنداً إلى عدم توثيق تعاقده باتحاد الكرة المصري.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية صباح يوم الثلاثاء، إن فائض ميزانية الزمالك في العام الحالي وصل إلى 170 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر "كهربا" يتورط مع مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.