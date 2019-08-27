شكرا لقرائتكم "كهربا" يتورط مع مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري أنه سيطلب 100 مليون جنيه كتعويض في شكواه للمحكمة الرياضية الدولية بعد رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" لنادي أفيس البرتغالي رغم ارتباطه بتعاقد مع القلعة البيضاء.

وكان محمود كهربا قد رحل عن الزمالك إلى أفيس البرتغالي مستنداً إلى عدم توثيق تعاقده باتحاد الكرة المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية صباح يوم الثلاثاء، إن فائض ميزانية الزمالك في العام الحالي وصل إلى 170 مليون جنيه.