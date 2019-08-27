الإمارات تنشر بيانا بخصوص مباراة السوبر المصري والسوبر الأفريقي

أصدرت اتحاد الكرة الإماراتي اليوم الثلاثاء بيانا بخصوص استضافة مباراة كأس السوبر المصري في دبي أو في أبو ظبي، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تفيد بإقامة المباراة في دبي.

ونفت الأمانة العامة لاتحاد الكرة في الإمارات هذا الأمر، وأكدت أنه لا صحة للأخبار المتداولة بخصوص إقامة مباراة كأس السوبر المصري في أي من دبي أو أبو ظبي.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد تداولت أخبارا تفيد باستضافة دولة الإمارات لمباراة كأس السوبر المصري في الإمارات اعتمادا على ما تم في السنوات الماضية، حيث اعتادت الإمارات على استضافة مباراة كأس السوبر المصري.

كما نفى اتحاد الكرة الإماراتي اليوم الثلاثاء ما تردد بخصوص استضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي.

وأوضح الاتحاد في البيان أنهم لم يتلقوا أي خطابات رسمية بخصوص إقامة مباراة السوبر المصري أو السوبر الإفريقي، سواء من الاتحاد المصري لكرة القدم أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.