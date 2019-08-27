ميتشو يستبعد محمد حسن من مواجهة المقاصة بسبب طارق حامد

قام الدير الفني للفريق الأبيض الصربي ميتشو باستبعاد محمد حسن لاعب وسط الفريق من مواجهة مصر المقاصة، والتي من المقرر اقامتها غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

وقد جاء قرار الاستبعاد من المدير الفني بسبب خوفه من تفاقم الإصابة الطفيفة لمحمد حسن، والتي قد تعرض لها بكدمة فى الركبة خلال مواجهة ديكاداها الصومالي، هذا بجانب عودة طارق حامد والذي أصبح جاهزا للمشاركة بالملعب.

يذكر أن اللاعب محمد حسن كان قد تعرض لإصابة فى مباراة ديكاداها الصومالى الأخيرة فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، وهي عبارة عن كدمة في الركبة أدت لاستبداله، وحتى لا تتفاقم الإصابة من المنتظر أن يحسم الجهاز الطبي للفريق موقف اللاعب من مواجهة المقاصة.