إذاعة إسبانية تكشف عن عرض برشلونة النهائى لضم نيمار

ذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قدم عرض أخيرا إلى النادي الفرنسي باريس سان جيرمان لجلب النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، وقد كشفت الإذاعة الإسبانية، أن برشلونة قدم عرضاً إلى نظيره باريس سان جيرمان وهو طلب إعارة اللاعب لمدة عامين مع أولوية الشراء مقابل 170 مليون يورو.

وتابعت إلى أن بعثة نادي برشلونة ستغادر إلى باريس الأربعاء من أجل تقديم هذا العرض، وهناك عزية كبيرة وسط مجلس إدارة النادي الكتالوني بالموافقة على العرض.

ورفض باريس سان جيرمان الكثير من العروض تقدم بها برشلونة للحصول علي نيمار على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء فى يونيو من العام المقبل 2020.

ولم يشارك نيمار أى دقيقة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث عاد من الإصابة وتم استبعاده من قبل المدرب بسبب تفكير اللاعب المستمر في الرحيل، وعدم التركيز مع البياسجي.