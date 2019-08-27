منذر الكبير مدرباً لمنتخب تونس خلفاً للفرنسي جيريس رسميا

صرح الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي عن تسليم منذر الكبير القيادة نسور قرطاج خلفاً للفرنسي آلان جيريس، وأعلن الاتحاد التونسي، في بيان عبر حسابه الرسمي على الإنترنت، عن تعيين منذر الكبير مديراً فنياً لمنتخب تونس لمدة 3 أعوام خلفاً للفرنسي آلان جيريس، الذي تم فسخ عقده بعد وداع بطولة أمم أفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر يونيو الماضي والتي فاز بها المنتخب الجزائري.

وكان منتخب تونس قد غادر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الدور نصف النهائي عقب الهزيمة من السنغال بهدف دون رد، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة صحفية بعد غد الخميس في مقر الاتحاد التونسي لتقديم منذر الكبير مدرباً جديداً لنسور قرطاج.