شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتوج ببرونزية الألعاب الإفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج محمد حمزة لاعب منتخب السلاح بالميدالية البرونزية فى منافسات الشيش، بدورة الألعاب الإفريقية التى تقام بالمغرب ، فى منافسات الفردى رجال . كما تأهل علاء أبو القاسم إلى نهائى المنافسات ، ليضمن لمصر ميدالية جديدة تضاف إلى رصيد الميداليات . وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة برصيد 120 ميدالية متنوعة مقسمة الى 37 ذهبية ، و 53 فضية ، و 30 برونزية ، بعد الميداليات التى تم حصدها اليوم عن طريق بسمة ابراهيم لاعبة رفع الاثقال و التى حققت 3 فضيات ، و برونزية محمد حمزة التى تم تحقيقها الان .

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