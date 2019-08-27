شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة يد الزمالك تصل السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك لمطار الملك فهد بالدمام لخوض بطولة كأس العالم للأندية، التى تنطلق فعاليتها من 27 حتى 31 أغسطس الجارى، وتترأس البعثة الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة. ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره فى البطولة غدا الأربعاء بمواجهة الفائز من كيل الألمانى وسيدنى الأسترالى فى الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مصر. وضمت قائمة كوماندوز الزمالك كلا من : أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد على - محمود خليل (فلفل) - هشام السبكى - كريم أيمن - أحمد مؤمن (دودو) - يحيى الدرع - على هشام مصطفى خليل - أكرم يسرى - محمد عبدالرحمن (بودى) - حازم ممدوح - حسن قداح - أحمد حسام - محمد علاء (لوكا) - مصطفى دونجل - وسام نوار - هشام شديد.

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بعثة كرة اليد

بعثة يد الزمالك

فريق كرة اليد

فريق يد الزمالك

يد الزمالك

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