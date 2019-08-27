الزمالك يصطدم بـ كيل الألمانى فى ربع نهائى مونديال أندية اليد غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى تمام الواحدة و النصف ظهرغدا الأربعاء، فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره كيل الألمانى فى إطار ربع نهائى كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى المملكة العربية السعودية . وتأهل كيل الألمانى إلى ربع النهائى بالفوز على جامعة سيدنى بنتيجة 41 / 27 فى المباراة التى انتهت منذ قليل . وتأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية . وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة وهم كل من، محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك .

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