شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئى الكرة الطائرة على نظيره النيجيرى بنتيجة 3 / 0 فى إطار دور الـ16 ببطولة العالم التى تستضيفها تونس، ليتأهل إلى ربع النهائى.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالى (25 / 16)، (25 / 20)، (29 / 27).
تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.
ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1 /3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0.
وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم و مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.