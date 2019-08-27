شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئى الكرة الطائرة على نظيره النيجيرى بنتيجة 3 / 0 فى إطار دور الـ16 ببطولة العالم التى تستضيفها تونس، ليتأهل إلى ربع النهائى.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى (25 / 16)، (25 / 20)، (29 / 27).

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تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1 /3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0.

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم و مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.