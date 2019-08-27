مستبعدو المقاولون من معسكر كرواتيا يؤدون التدريبات مع الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى مستبعدو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تدريباتهم اليومية حتى عودة الفريق من معسكر كرواتيا مع الناشئين، تحت قيادة مجدى مصطفى مدرب الناشئين.

واصطحب الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس جميع لاعبى ذئاب الجبل باستثناء، محمد طلعت، يوسف الجوهرى الذى يقضى فترة التأهيل من الصليبى، طيطا، كريم مصطفى، شكرى نجيب ومحمود السيد المنضمين مؤخرًا إلى الفريق .

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ويخوض فريق المقاولون ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية خلال معسكر كرواتيا، فيما تقرر أن يعود طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق قبل استكمال المعسكر، حيث ينضم أول سبتمبر إلى معسكر المنتخب الأولمبى، الذى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.