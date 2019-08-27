شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مدرب حراس المرمى يثير جدل داخل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى، جدلاً واضحاً على مدار الفترة الماضية بسبب تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق حيث رحّب البعض بفكرة ضم مدرب حراس مرمى أجنبى للجهاز الجيد، المُزمع إعلانه خلال الأيام -وربما الساعات- القليلة فيما رفض البعض الآخر هذه الفكرة.
ومن المقرر أن يحسم الأهلى خلال الساعات المقبلة المدرب الأجنبى الجديد، حيث يتفاوض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى حالياً مع ثلاثة مدربين فى أوروبا.
وكان الأهلى قد قرر إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ16 لكأس مصر.
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