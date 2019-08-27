فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تضيف فضيتى الكلين والمجموع لبعثة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت الرباعة المصرية بسمة إبراهيم ميداليتين فضيتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا فى المغرب. وحصدت الرباعة المصرية فضيتى الكلين والمجموع فى منافسات وزن 59 كجم فى رفع الأثقال. ورفعت بسمة ثقلا فى الكلين وزنه 114 كجم وفى المجموع بوزن 202 كجم لتحصد الفضية، ليصبح عدد فضياتها فى الوزن 3 فضيات. Advertisements وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة، ليصل عدد الميداليات حتى الآن 119 ميدالية متنوعة.

بسمة ابراهيم

تتويج بسمة ابراهيم



تتويج بسمةابراهيم

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