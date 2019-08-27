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محمد معروف حكمًا لمباراة الزمالك والمقاصة بعد استبعاد أمين عمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر لها غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، للحكم محمد معروف.

واستقرت اللجنة على إسناد مهمة الإدارة التحكيمية لمحمد معروف بعد استبعاد أمين عمر من المنافسة بسبب أزمته فى آخر مباراة أدارها للزمالك بمسابقة الدورى المنصرم.

ومن المقرر أن يكون محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال، وسمير جمال.

 

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