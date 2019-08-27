شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يخوض مرانه الأول فى المقاولون مع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض شكرى نجيب لاعب المقاولون العرب المنضم مؤخراً إلى ذئاب الجبل قادماً من النادى الإسماعيلى، مرانه الأول مع ناشئين 97، تحت قيادة مجدى مصطفى مدرب الناشئين، بعدما سافر الفريق الأول إلى كرواتيا فجر اليوم للدخول فى معسكر إعداد خارجى.

واصطحب الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس جميع لاعبى ذئاب الجبل باستثناء، محمد طلعت، يوسف الجوهرى لقضاء فترة التأهيل من الصليبى، طيطا، كريم مصطفى، شكرى نجيب ومحمود السيد المنضمين مؤخرا إلى الفريق وصلاح ناشئ 97.

ويخوض فريق المقاولون ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية خلال معسكر كرواتيا، فيما تقرر أن يعود طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق قبل استكمال المعسكر، حيث ينضم أول سبتمبر إلى معسكر المنتخب الأولمبى، الذى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.