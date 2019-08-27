شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الدايم: ناشئو الطائرة يستكملون إنجازات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة بمنتخب الناشئين بعد الوصول إلى ربع نهائى بطولة العالم المقامة فى تونس.

وقال عبد الدايم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن وصول منتخب مصر إلى دور الثمانية استكمال لإنجازات الرياضة المصرية بعد نجاح منتخب ناشئى اليد فى الحصول على لقب كأس العالم بمقدونيا والشباب على برونزية مونديال إسبانيا، وتألق بعثة الفراعنة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

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نجح منتخب مصر فى التأهل إلى دور ربع النهائى بالفوز على نيجيريا 3 / 0 فى دور الـ 16 .

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0.